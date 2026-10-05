Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittag ins Plus

Um 12:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 91,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie legte bis auf 91,62 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 80'750 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 20,53 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 19,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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