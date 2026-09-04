Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Straumann. Zuletzt wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 95,24 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 95,24 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,40 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,02 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'525 Straumann-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von 15,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 CHF aus. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,23 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
10:02
|SPI-Wert Straumann-Aktie: Hätte sich eine Straumann-Investition von vor einem Jahr gelohnt? (finanzen.ch)
|
09:29
|Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)