Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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04.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 94,42 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 94,42 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'215 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,10 CHF aus. Bei 95,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88'420 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 29,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 CHF. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,23 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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