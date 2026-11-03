Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag in Rot

Um 12:28 Uhr rutschte die Straumann-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,35 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'835 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 35'916 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 9,42 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,23 Prozent.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF aus. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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