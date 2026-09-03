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03.09.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann gibt am Vormittag nach

Straumann Aktie News: Straumann gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 96,14 CHF.

Straumann
95.51 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,14 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 95,86 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,94 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'510 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 14,21 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 24,05 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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