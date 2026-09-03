Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Straumann-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 94,56 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,52 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,94 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 104'900 Straumann-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 16,12 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 22,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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