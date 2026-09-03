Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 94,56 CHF abwärts.
Die Straumann-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 94,56 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,52 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,94 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 104'900 Straumann-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 16,12 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 22,78 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Straumann Aktie News: Straumann gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.