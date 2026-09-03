Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag im Minus
Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 95,34 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Straumann-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 95,34 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten realisiert. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,28 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 95,94 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 51'780 Straumann-Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 13,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 23,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
16:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Straumann Aktie News: Straumann gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.