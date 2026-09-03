Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag im Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die Straumann-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 95,34 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'193 Punkten realisiert. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,28 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 95,94 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 51'780 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 13,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 23,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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