Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 100,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 100,00 CHF. Bei 96,46 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 158'413 Straumann-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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