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02.10.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Vormittag fester

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 91,80 CHF.

Straumann
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Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 91,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'342 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Straumann-Aktie sogar auf 91,98 CHF. Bei 91,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11'056 Straumann-Aktien gehandelt.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,61 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,46 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,24 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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