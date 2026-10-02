Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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02.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 89,88 CHF.
Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 89,88 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'438 Punkten steht. Die Straumann-Aktie sank bis auf 89,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,64 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 108'680 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,24 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Straumann am 02.10.2026
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