Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit Kursabschlägen

Um 12:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 91,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 90,92 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,64 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'923 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gewinne von 20,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 25,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,24 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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