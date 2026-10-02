Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 91,30 CHF ab.
Um 12:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 91,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'406 Punkten steht. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 90,92 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,64 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'923 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gewinne von 20,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 25,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,24 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Straumann am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.