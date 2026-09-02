Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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02.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittwochvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 96,24 CHF.
Die Straumann-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 96,24 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'145 Punkten liegt. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,14 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 96,92 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'176 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,09 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 24,13 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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