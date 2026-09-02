Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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02.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 96,66 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 96,66 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'153 Punkten steht. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 94,96 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,92 CHF. Bisher wurden heute 130'766 Straumann-Aktien gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Straumann am 02.09.2026
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