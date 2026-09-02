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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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02.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann verliert am Mittag

Straumann Aktie News: Straumann verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 95,72 CHF.

Straumann
96.22 CHF -0.63%
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Die Straumann-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 95,72 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 94,96 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 96,92 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 49'896 Aktien.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,71 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 CHF. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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