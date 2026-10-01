Straumann Aktie News: Straumann tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 91,62 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Straumann-Aktie bei 91,76 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,08 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 19'762 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 19,84 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 20,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,24 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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