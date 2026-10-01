Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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01.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Straumann hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Straumann-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 91,56 CHF.
Die Straumann-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 91,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 92,88 CHF. In der Spitze büsste die Straumann-Aktie bis auf 90,38 CHF ein. Bei 91,32 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 118'713 Straumann-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,92 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,24 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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