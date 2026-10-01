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01.10.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann verteuert sich am Donnerstagmittag

Straumann Aktie News: Straumann verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von Straumann zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 91,90 CHF.

Straumann
91.30 CHF -1.61%
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Das Papier von Straumann legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 91,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'385 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 91,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 91,32 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63'970 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 19,48 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 20,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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