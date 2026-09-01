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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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01.09.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,8 Prozent auf 97,46 CHF.

Straumann
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Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 97,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie legte bis auf 97,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 95,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 43'923 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 11,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 25,08 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,22 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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