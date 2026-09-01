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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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01.09.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Straumann
96.83 CHF 3.68%
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Um 16:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 96,74 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 97,68 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,80 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324'955 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 24,52 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,22 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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