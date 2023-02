Straumann-Aktie in Rot: Eigene Ziele beim Umsatzwachstum 2022 erreicht

Allerdings ist das Wachstum nicht zuletzt wegen zahlreicher Belastungsfaktoren tiefer als noch 2021 ausgefallen.

Straumann CEO Guillaume Daniellot zeigt sich dennoch sehr zufrieden mit dem Abschneiden des Konzerns. Immerhin sei man mit Einflüssen wie dem Ukraine-Krieg, den steigenden Energiepreisen und der Corona-Politik Chinas sowie der dortigen Umstellung auf eine volumenbasierte Beschaffung (VBP) konfrontiert gewesen, sagte er am Dienstag im Gespräch mit AWP.

Konkret setzte Straumann im vergangenen Geschäftsjahr 2,32 Milliarden Franken um und damit knapp 15 Prozent mehr als 2021. Dem Ziel, ab 2030 jährlich 5 Milliarden Schweizer Franken zu erwirtschaften, ist der Konzern so einen Schritt näher gekommen.

Organisch - also ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen - wuchs Straumann um 15,7 Prozent (Kern-Wert). Gegenüber dem Vorjahr, als das Plus bei 41,7 Prozent lag, hat sich das Wachstum damit wieder normalisiert. Dabei seien in allen strategischen Bereichen Fortschritte erzielt worden, heisst es in der Mitteilung.

Der Betriebsgewinn (EBIT) lag mit 535 Millionen Franken allerdings leicht unter dem Vorjahreswert von 543 Millionen. Die entsprechende Marge kam bei 23,1 Prozent (VJ 26,8%) zu liegen. Unter dem Strich blieb ein um 9 Prozent höherer Reingewinn von 435 Millionen übrig.

Mit diesen Resultaten hat Straumann die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und organischem Wachstum zwar in etwa getroffen, auf Ergebnisseite aber tendenziell verfehlt. Die eigenen Ziele eines organischen Umsatzwachstums im mittleren Zehnprozentbereich wurden erreicht, bei der Profitabilität hingegen nicht.

Höhere Dividende vorgeschlagen

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,80 Franken je Aktie erhalten. Im Vorjahr waren es unter Berücksichtigung des Aktiensplits von eins zu zehn 0,675 Franken.

Für das laufende Geschäftsjahr stellt Straumann weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen und die Profitabilität bei 25 Prozent zu liegen kommen.

Angesichts der zahlreichen Unabwägbarkeiten sei dies ein starkes Wachstum, betont CEO Daniellot. Denn speziell für den chinesischen Markt erwartet der Konzernchef ein erneut anspruchsvolles Jahr. So ist der VBP-Prozess dort mittlerweile abgeschlossen. "Wir gehen davon aus, dass diese Umstellung in China mit einer erheblichen Preissenkung einhergehen wird, die bei 40 bis 45 Prozent des durchschnittlichen Verkaufspreises liegen wird."

Schwieriges China-Geschäft erwartet

Gleichzeitig dürfte dank der erhöhten Zugänglichkeit des Marktes das Marktvolumen seiner Schätzung nach um etwa 30 Prozent wachsen. "Wenn man dieses Volumenwachstum mit dem signifikanten Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises kombiniert, erwarten wir, dass der gesamte chinesische Markt im Jahr 2023 um 20 bis 30 Prozent zurückgehen wird." Das werde auch an Straumann nicht spurlos vorübergehen.

Umso wichtiger sei es, das Wachstum in anderen Regionen auf einem hohen Niveau zu halten. Um dies zu erreichen und die Nachfrage zu stützen, werde Straumann 2023 denn auch verstärkt in die Fertigungskapazitäten, die Produktionskapazität, Forschung & Entwicklung sowie die eigene digitale Transformation investieren.

So reagiert die Straumann-Aktie

Die Straumann-Aktien gehören am Dienstag nach Jahreszahlen zu den Favoriten unter den Blue Chips. Analysten schauen dabei vor allem auf das Schlussquartal, in dem der Dentalimplantatehersteller in Sachen Gewinnentwicklung den Erwartungen knapp gerecht wird. Als beruhigend werten die Experten, dass auch für 2023 weiteres Wachstum angepeilt wir. Die etwas vorsichtigen Margenvorgaben werden dabei als eher konservativ eingeschätzt.

Die Straumann-Aktie notiert an der SIX zunächst höher, dreht dann aber ins Minus und notiert zeitweise 3,00 Prozent tiefer bei 126,20 Franken.

Obschon der Jahresumsatz auf den ersten Blick nur geringfügig von den durchschnittlichen Erwartungen abweicht, loben Analysten das weiterhin hohe organische Wachstum im Schlussquartal. Auf das Gesamtjahr betrachtet liegt diese Kennzahl mit 15,7 Prozent am oberen Ende der Erwartungsbandbreite.

Bereits im Vorfeld hatten Analysten vor allem den chinesischen Markt hervorgehoben, der 2022 unter dem Einfluss der pandemiebedingten Ausgangs- und Reiseeinschränkungen stand. Aber auch die Umstellung auf eine volumenbasierte Beschaffung (VBP) in China sorgte dafür, dass Behandlungen aufgeschoben wurden. So kommt der Rückgang im Schlussquartal nicht überraschend.

Die Gewinnentwicklung sorgt in Analystenkreisen hingegen für das eine oder andere enttäuschte Gesicht. Das gilt insbesondere für den leicht rückläufigen nicht-bereinigten EBIT. Ähnliches gilt auch für die diesjährigen Margenvorgaben, lassen diese doch im Jahresvergleich auf eine rückläufige Entwicklung schliessen. Viele Experten sind zumindest von stabilen Margen ausgegangen.

Der zuständige UBS-Analyst Graham Doyle geht denn auch davon aus, dass die Margenvorgaben bei den EBIT-Konsensschätzungen für Anpassungen nach unten sorgen könnten.

Analyst Elmar Sieber von der Basler Kantonalbank wiederum stösst sich am ausgewiesenen Kerngewinn für das vergangene Jahr. Seines Erachtens ist dieser angesichts der hohen Aktienbewertung "zu niedrig" ausgefallen.

Bei Jefferies hebt Analyst James Vane-Tempest unterdessen hervor, dass beim Straumann-Ausblick vor allem der Umsatz im Vordergrund stehe. Und diese Ziele seien angesichts der zu erwartenden Gegenwinde passabel.

Für Beobachter ist angesichts der eher etwas enttäuschenden diesjährigen Margenvorgaben spätestens jetzt klar, dass die kursseitigen Vorschusslorbeeren wohl etwas gar üppig ausgefallen sind. Da Straumann so früh im neuen Jahr für konservative Ziele bekannt ist, werden zumindest im frühen Handel noch einmal höhere Kurse aber für möglich gehalten.

Basel (awp)