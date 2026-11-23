Thomas Straumann bleibt grösster Einzelaktionär

Thomas Straumann hat seine Beteiligung am Dentalimplantate-Hersteller Straumann auf unter 15 Prozent reduziert. Der Gründer der heutigen Straumann -Gruppe hält laut einer am Samstag veröffentlichten Offenlegungsmeldung noch 14,982 Prozent der Stimmrechte. Ende 2025 waren es noch 15,5 Prozent gewesen.

Straumann bleibt damit der grösste Einzelaktionär des Basler Unternehmens. Der Enkel des ursprünglichen Firmengründers Reinhard Straumann hatte 1990 die Leitung des Familienunternehmens übernommen und die Grundlage für die heutige Straumann-Gruppe gelegt.

Beteiligung über die Jahre deutlich reduziert

Seine Beteiligung hat er seither schrittweise reduziert. Ende 2005 hielt er noch 36,6 Prozent der Aktien. Einen besonders grossen Schritt machte er 2012, als er ein Aktienpaket von rund 10 Prozent des Kapitals an den Staatsfonds GIC aus Singapur verkaufte. Sein Anteil sank dadurch von rund 27 auf 17 Prozent.

Basel (awp)