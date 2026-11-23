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23.11.2026 07:28:00
Straumann-Aktie: Gründer reduziert Beteiligung unter 15 Prozent
Thomas Straumann hat seinen Anteil am Dentalimplantate-Hersteller weiter reduziert und hält inzwischen weniger als 15 Prozent der Stimmrechte.
Thomas Straumann bleibt grösster Einzelaktionär
Straumann bleibt damit der grösste Einzelaktionär des Basler Unternehmens. Der Enkel des ursprünglichen Firmengründers Reinhard Straumann hatte 1990 die Leitung des Familienunternehmens übernommen und die Grundlage für die heutige Straumann-Gruppe gelegt.
Beteiligung über die Jahre deutlich reduziert
Seine Beteiligung hat er seither schrittweise reduziert. Ende 2005 hielt er noch 36,6 Prozent der Aktien. Einen besonders grossen Schritt machte er 2012, als er ein Aktienpaket von rund 10 Prozent des Kapitals an den Staatsfonds GIC aus Singapur verkaufte. Sein Anteil sank dadurch von rund 27 auf 17 Prozent.
Basel (awp)
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