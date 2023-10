Straumann-Aktie fester: Straumann profitiert von zuversichtlichen Analystenkommentaren

Die Straumann -Papiere hatten im dritten Quartal eine sehr miese Performance, sind nun laut Analysten aber "überverkauft". Es sei also vor der Vorlage der Quartaszahlen bereits jetzt Zeit für einen Rebound, vor allem weil die Titel bei Stifel neu zu den "Top Picks" fürs vierte Quartal gehören.

Straumann gewinnen an der SIX zeitweise 1,8 Prozent auf 120,65 Franken. Für die Valoren von Straumann war in den Tagen, wenn nicht gar in den Wochen, vor der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses Treten-an-Ort angesagt.

Konkret heisst es bei Stifel, man nehme Straumann nach den deutlichen Abgaben im dritten Quartal fürs viertel Quartal zu den "Top Picks", weil die Marktängste bezüglich einer Verschlechterung der Makro-Lage wohl übertrieben gewesen seien. Ausserdem erwarte man erstens gute Umsatzergebnisse fürs dritte Quartal und zweitens starke Produktlaunches von den Baslern. Dies werde den Papieren Auftrieb verleihen.

Auch bei JPMorgan sind die Papiere weiterhin "Overweight", wie es in einem dortigen Ausblick auf die Quartalszahlen heisst. Die Analysten verweisen angesichts des überdurchschnittlichen Wachstums auf den Spielraum für weitere Guidance-Upgrades.

Zürich (awp)