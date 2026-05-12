Stratus Properties Aktie 1235409 / US8631672016
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12.05.2026 14:54:16
Stratus Properties Swings To Q1 Profit
(RTTNews) - Stratus Properties Inc. (STRS), a real estate company, Tuesday reported earnings for the first quarter compared to a loss for the same period last year. The results particularly reflected a significant increase in gain on sale of assets recorded in the latest period.
The company reported earnings of $6.63 million or $0.82 per share compared with a loss of $2.88 million or $0.36 per share of last year.
Gain on sale of assets increased to $22.98 million this quarter from $0.2 million of the previous year.
However, revenue decreased to $3.8 million from $5 million of prior year, primarily due to decreased revenue from Lantana Place Retail, which was sold in fourth-quarter 2025, and Kingwood Place, which was sold in first-quarter 2026.
On Monday, STRS shares closed at $29.58, down 0.84% on the Nasdaq.
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