Strattec Security hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Strattec Security hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.01 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Strattec Security 151.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 152.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5.00 USD, nach 4.58 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 565.07 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 579.39 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch