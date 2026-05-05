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05.05.2026 22:19:00
Strategy mit höherem Verlust als erwartet im ersten Quartal - Aktie fällt
Die Quartalsbilanz von Strategy war einer der meist erwarteten Termine am Dienstag. So fielen die Zahlen des Bitcoin-HODLers aus.
Der Umsatz lag mit 124,3 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vergleichswert des Vorjahres (111,07 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (116,6 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen hat aktuell 818.334 Bitcoin in seinem Besitz, die Bargeldbestände sind mit 2,21 Milliarden Dollar niedriger als erwartet.
Die Strategy-Aktie zeigt sich daraufhin nachbörslich an der NASDAQ 0,75 Prozent auf 185,49 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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