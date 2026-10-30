Strategy-Aktie tiefrot: Quartalszahlen überzeugen Anleger nicht

Strategy hat für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 44,75 US-Dollar ausgewiesen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 8,42 US-Dollar je Anteilschein erzielt worden war. Analysten hatten den EPS im Vorfeld auf 20,19 US-Dollar geschätzt.

Beim Umsatz ging es im abgelaufenen Jahresviertel von 128,7 Millionen US-Dollar auf 125,4 Millionen US-Dollar nach unten. Hier hatten Analysten einen Umsatz von 127,8 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Strategy reagiert im Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Kursverlust von 6,51 Prozent auf 132,41 US-Dollar.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch