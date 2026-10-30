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30.10.2026 17:11:00
Strategy-Aktie tiefrot: Quartalszahlen überzeugen Anleger nicht
Strategy hat am Donnerstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Zahlen aus.
Beim Umsatz ging es im abgelaufenen Jahresviertel von 128,7 Millionen US-Dollar auf 125,4 Millionen US-Dollar nach unten. Hier hatten Analysten einen Umsatz von 127,8 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von Strategy reagiert im Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Kursverlust von 6,51 Prozent auf 132,41 US-Dollar.
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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