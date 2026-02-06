Strategy-Aktie mit Verlusten: Trotz Umsatzplus tief in den roten Zahlen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 06:45:00

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.

Strategy
88.33 CHF -9.03%
Strategy erzielte im vierten Quartal einen Nettoverlust von 12,4 Milliarden US-Dollar bzw. 42,93 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Im Vergleich dazu lag der Nettoverlust im vierten Quartal 2024 bei 670,8 Millionen US-Dollar bzw. 3,03 US-Dollar je Stammaktie (verwässert). Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust betrug im vierten Quartal 2025 12,6 Milliarden US-Dollar, nach einem Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024.

Der Quartalsumsatz von Strategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 123,0 Millionen US-Dollar, nach 116,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 116,7 Millionen US-Dollar geschätzt.

Strategy weist für das Geschäftsjahr 2025 eine Bitcoin-Rendite von 22,8 Prozent aus. Zum 1. Februar hält das Unternehmen 713.502 Bitcoin und verfügt über Cash-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar.

Im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Strategy-Aktie zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 106,12 US-Dollar. Allerdings hatte die Aktie im regulären Handel bereits mehr als 17 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.ch

US-Ökonom Peter Schiff kritisiert Strategys Bitcoin-Strategie scharf
Krypto-Exodus: Anleger flüchten aus Aktien von Strategy, Coinbase und Metaplanet
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich

