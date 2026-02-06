Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
|Bitcoin-HODLER mit Bilanz
06.02.2026 12:49:00
Strategy-Aktie mit Gewinnen: Trotz Umsatzplus tief in den roten Zahlen
Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern Strategy hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet.
Der Quartalsumsatz von Strategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 123,0 Millionen US-Dollar, nach 116,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 116,7 Millionen US-Dollar geschätzt.
Strategy weist für das Geschäftsjahr 2025 eine Bitcoin-Rendite von 22,8 Prozent aus. Zum 1. Februar hält das Unternehmen 713.502 Bitcoin und verfügt über Cash-Reserven in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar.
Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Strategy-Aktie zeitweise 7,73 Prozent stärker bei 115,27 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch