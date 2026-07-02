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Rally geht weiter 02.07.2026 15:33:00

Strategy-Aktie legt trotz gekapptem Kursziel deutlich zu

Strategy-Aktie legt trotz gekapptem Kursziel deutlich zu

Strategy treibt den Umbau seines Kapitalmanagements voran und gewinnt an der Börse weiter an Boden. Gleichzeitig senkt Citi das Kursziel deutlich, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

  • Strategy führt neues Kapitalrahmenwerk mit Rückkäufen und Bitcoin-Monetarisierung ein
  • Citi senkt Kursziel von 260 auf 136 US-Dollar
  • Vorzugsaktie STRC bleibt nahe Rekordtief, rund ein Viertel unter Nennwert

Die Strategy-Aktie setzt ihre jüngste Rally auch am Donnerstag weiter fort: Am Donnerstag geht es an der NASDAQ um 6,79 Prozent auf 99,73 US-Dollar nach oben, nachdem es bereits am Vortag um mehr als sieben Prozent nach oben gegangen war.

Auslöser ist das neue Kapitalrahmenwerk, das der grösste börsennotierte Bitcoin-Halter der Welt am Montag vorgestellt hat. Anleger honorieren den Wechsel von reiner Kapitalaufnahme zu aktivem Kapitalmanagement, mit dem der Bitcoin-Bestand künftig auch als Finanzierungsquelle dient. Die Erholung bleibt jedoch fragil. Ob sie nachhaltig genug ist, die Verluste aufzuholen, die Anleger seit Jahresbeginn in ihren Depots haben, bleibt fraglich.

Neues Rahmenwerk mit Bitcoin-Verkaufsoption

Das unlängst vorgestellte Digital Credit Capital Framework bündelt mehrere Bausteine. Der Vorstand genehmigte Rückkaufprogramme über insgesamt 2 Milliarden US-Dollar, je 1 Milliarde für Stammaktien der Klasse A und für Vorzugspapiere, wobei beide Programme keine Kaufpflicht auslösen. Die Dividende der Vorzugsaktie STRC steigt von 11,5 auf 12 Prozent. Neu ist zudem ein Bitcoin-Monetarisierungsprogramm, das Verkäufe von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar erlaubt, um die Dollarreserve zu stärken sowie Dividenden und Zinszahlungen zu finanzieren.

Bitcoin-Bestand und Führungsriege

Nach eigenen Angaben hielt Strategy zum 28. Juni 2026 rund 847'363 Bitcoin, angeschafft für 64,10 Milliarden US-Dollar und damit zu einem Durchschnittspreis von etwa 75'651 US-Dollar je Coin. Gründer und Executive Chairman Michael Saylor betont, Bitcoin bleibe der primäre Reservewert des Unternehmens. Konzernchef Phong Le beschreibt den Schritt als Übergang von einseitiger Kapitalaufnahme zu einer Steuerung über Emission und Rückkauf, je nach Marktlage.

Citi kappt Kursziel drastisch, bleibt aber bei Kaufen

Citi Research bestätigte unterdessen Investing.com zufolge seine Kaufempfehlung für die Aktie, senkte das Kursziel aber deutlich von 260 auf 136 US-Dollar. Analyst Peter Christiansen begründete den Schritt mit einer um 27 Prozent gekappten Bitcoin-Prognose auf rund 81'800 US-Dollar für die kommenden zwölf Monate. Rund 40 Prozent des neuen Kursziels stützen sich auf einen höheren Bitcoin-Kurs, weitere 16 Prozent auf eine erwartete Ausweitung der Marktbewertung gegenüber dem Nettoinventarwert. Christiansen verwies zudem darauf, dass dieses Ziel erst erreichbar wird, wenn sich die verschiedenen Vorzugsaktien nach dem angekündigten Rückkaufvolumen wieder ihrem Nennwert annähern.

Die Hürde bleibt: Vorzugsaktie STRC unter Druck

Genau dort liegt die offene Flanke. Die Vorzugsaktie STRC war rund ein Jahr lang das wichtigste Finanzierungsvehikel für die Bitcoin-Käufe der Gesellschaft, solange sie nahe oder über ihrem Nennwert von 100 US-Dollar notierte und neue Anteile zu guten Konditionen platziert werden konnten. Unlängst fiel sie auf ein Allzeittief, rund ein Viertel unter dem Nennwert, und bremste damit genau diesen Finanzierungsmechanismus. Auch am Donnerstag bleibt sie unter dem Nennwert.

Strategy muss Anleger nun davon überzeugen, dass die Dividenden auf die Vorzugsaktien gesichert sind, obwohl das ursprüngliche Softwaregeschäft nur noch wenig Umsatz beisteuert und Bitcoin die Bilanz dominiert.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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