Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend gefragt

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 131,37 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'310 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 131,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'641'278 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 365,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 177,96 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,81 USD am 27.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 37,73 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 122.37 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -23,021 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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