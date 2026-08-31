Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) wird am Nachmittag ausgebremst

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 126,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'252 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 125,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'173'684 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 365,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 188,29 Prozent zulegen. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -24,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 32,60 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 114.49 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -23,021 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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