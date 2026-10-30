|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag im Bärenmodus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,6 Prozent auf 132,28 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,6 Prozent auf 132,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten realisiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 124,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 131,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'119'565 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,24 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 108,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,81 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -19,524 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
30.10.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Freitagabend tief (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Strategy am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.