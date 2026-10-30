Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,6 Prozent auf 132,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten realisiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 124,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 131,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'119'565 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,24 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 108,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,81 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 10.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -19,524 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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