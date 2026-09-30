Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit Verlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 154,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'016 Punkten liegt. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,02 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 160,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'689'768 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 365,15 USD. Mit einem Zuwachs von 136,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 46,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --24,337 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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