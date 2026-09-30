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30.09.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) legt am Mittwochnachmittag zu

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 155,52 USD nach oben.

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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 155,52 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'047 Punkten tendiert. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,53 USD zu. Bei 160,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'714'644 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei einem Wert von 365,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gewinne von 134,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 47,40 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --24,337 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Strategy am 30.09.2026

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