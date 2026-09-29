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29.09.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend mit Abschlägen

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 153,42 USD abwärts.

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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 153,42 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'786 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 152,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'219'469 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (365,15 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 138,01 Prozent wieder erreichen. Bei 81,81 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 46,68 Prozent wieder erreichen.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 122.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114.49 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -24,337 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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