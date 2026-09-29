Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 156,20 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'866 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 155,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,62 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'058'768 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 365,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 57,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.07.2026 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --24,337 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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