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28.08.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) knickt am Abend ein

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) knickt am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,3 Prozent auf 127,40 USD ab.

Strategy
107.40 CHF -2.83%
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,3 Prozent auf 127,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'400 Punkten liegt. Bei 126,38 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 5'074'877 Stück.

Bei 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 186,62 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,78 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -23,021 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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