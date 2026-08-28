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28.08.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag leichter

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 131,22 USD.

Strategy
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 131,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'521 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 131,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'610'057 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 365,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 178,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 122.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114.49 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --23,021 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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