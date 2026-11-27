Um 16:28 Uhr sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 81,17 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'851 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,65 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'663'827 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,35 USD erreichte der Titel am 10.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 144,36 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von 8,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 125.43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 128.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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