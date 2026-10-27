Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 140,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'507 Punkten liegt. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,00 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,08 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'363'403 Aktien.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 299,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 112,57 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -20,142 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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