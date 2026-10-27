Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger greifen bei Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 140,02 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'448 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,00 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 140,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 808'897 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 299,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). 113,97 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122.37 Mio. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Verlust in Höhe von -20,142 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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