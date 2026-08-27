Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend im Bullenmodus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 11,3 Prozent auf 137,09 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,78 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,77 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7'029'859 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 365,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 166,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 81,81 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 40,32 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 114.49 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2026 gerechnet.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -23,021 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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