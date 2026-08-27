Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) haussiert am Nachmittag

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 6,3 Prozent auf 131,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'439 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 133,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'617'830 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 365,15 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 178,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,81 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 37,55 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 122.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114.49 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -23,021 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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