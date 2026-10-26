Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend schwächer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 140,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'196 Punkten steht. Bei 137,30 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 140,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2'737'308 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Bei 299,60 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 112,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 81,81 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 41,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 präsentieren. Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -21,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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