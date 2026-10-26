|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend schwächer
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 140,84 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 140,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'196 Punkten steht. Bei 137,30 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 140,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2'737'308 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.
Bei 299,60 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 112,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 81,81 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 41,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 präsentieren. Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -21,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
20:27
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legten zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.