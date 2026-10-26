Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 143,04 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'290 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 137,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'780'629 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,45 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 42,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122.37 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Strategy (ex MicroStrategy)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Verlust in Höhe von -21,930 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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