Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 124,81 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'054 Punkten steht. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 122,30 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'042'480 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei 365,15 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 192,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,45 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -19,256 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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