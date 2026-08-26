Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 124,81 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 124,81 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'054 Punkten steht. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 122,30 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'042'480 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Bei 365,15 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 192,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,45 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -19,256 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Bitcoin über 79'000 Dollar: Beginnt jetzt der Ausbruch? - Kryptoaktien Strategy, Coinbase und Co. profitieren
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
26.08.26
|NASDAQ-Handel: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zurück (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)