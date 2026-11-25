Um 20:26 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 79,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'574 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 79,52 USD. Bei 74,36 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 5'138'290 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 198,35 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 59,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 12,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.10.2026 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,53 Prozent auf 125.43 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 128.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,930 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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