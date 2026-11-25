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25.11.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag weit abgeschlagen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,8 Prozent auf 71,51 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 7,8 Prozent bei 71,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'760 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 70,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 74,36 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'795'223 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 198,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 177,37 Prozent. Am 25.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 USD gegenüber 8,42 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 125.43 Mio. USD, gegenüber 128.69 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,53 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -5,930 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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