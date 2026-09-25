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25.09.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend auf rotem Terrain

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 159,04 USD abwärts.

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Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 159,04 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'087 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 156,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,75 USD. Zuletzt wechselten 2'356'541 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 129,60 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,454 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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