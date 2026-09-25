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25.09.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 158,28 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 158,28 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'947 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 157,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'047'071 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 365,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 130,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 93,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von 32,60 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -23,454 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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